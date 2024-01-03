Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Meclis üyesi Ali Kıdık sosyal medyadan duyurdu

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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kıdık, şu ifadeleri kullandı:

Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak "Muhalefete muhalefet" eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır.

Bugün "Hür ve Müstakil" denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim. Saygılarımla.