Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat! Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

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SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini yapılacak zam belirlendi.

Enflasyon verisine göre SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının birikimli toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor.

İşte en düşükten en yükseğe kadar SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin yeni maaşları









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