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Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat! Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

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#Emekli#SSK#Bağkur
Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 10:53

Milyonlarca SSK, Bağkur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi ve yüzde 37,55 zam yapıldı.

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SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini yapılacak zam belirlendi.

Enflasyon verisine göre SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının birikimli toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor.

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İşte en düşükten en yükseğe kadar SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin yeni maaşları

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Haberin Devamı

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

Son dakika... SSK, Bağkur ve tarım emeklileri dikkat Maaşlar belli oldu... İşte yeni tutarlar

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#Emekli#SSK#Bağkur

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