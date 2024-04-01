Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Özel: Yüzde 25’lik tavanı kırdık

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KİMSENİN HEZİMETİ DEĞİL



“Seçim sonuçları göstermiştir ki, bugün seçmen Türkiye’de yeni bir siyasetin kurulmasına, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirip ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. İktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir. Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır.

SEÇMEN DEĞİŞİMİ ONAYLADI

Seçmenlerimizin partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını, desteklediklerini, yüreklendirdiklerini ve kendi şehirlerini ve Türkiye için de istediğini ifade etmek gerekiyor. Geçen mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra, seçmemizde ortaya çıkan büyük duygusal kopuşa, CHP’nin kurultayı ve o kurultayda genel başkanı ve yönetimi seçimle değişebilen bir partinin Türkiye’de olduğunu gösteren başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’nin kimi desteklemiş olurlarsa olsun bütün delegelerine çok şey borçluyuz. Bundan sonraki süreçte de bu seçimin kaybedeni olmadığı gibi bu seçim sonuçlarının seçimi kaybetmiş olmalarına rağmen iktidar partisine de önemli katkılar yapacağını, bir öz eleştiri imkânı sunacağını, dünyadaki Türkiye algısının burada kamu yayıncılığını terk eden TRT’ye rağmen, bir partinin ajansına dönüştürülmeye çalışılan Anadolu Ajansı’na rağmen bütün dünyaya Türkiye’de halen demokratik yollarla iktidarların değişebilme ihtimalini ortaya koyması açısından Türkiye’ye hatta Türkiye ekonomisine yapılan önemli bir katkıdır. Elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur; CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir.

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BÖBÜRLENMEYECEĞİZ

Bu sonuçlar bizi kibirlendirmeyecek. Asla böbürlenmeyeceğiz, aldığımız yükü sorumlulukla taşıyacağız. Ben tüm CHP’lilerden köylerde davul çalmaktan tutun havai fişek atmaya kadar bugüne kadar bize ne yapıldıysa tamamını unutmalarını, sevinçlerini en sessiz şekilde yaşamalarını, patlayıcılardan, silahlardan uzak durmalarını özel olarak rica ediyorum. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır.”

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TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANDI

CHP Lideri Özel “CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi: “Bu sonuçları rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak asla değil, seçmenin bize açtığı bir kredi olarak görüyoruz. CHP artık tüm demokratların partisidir aynı zamanda milliyetçi, muhafazakâr ve Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri partidir. Seçim haritasının da gösterdiği üzere CHP artık her kesimin partisidir. CHP artık Türkiye’nin her köşesinde vardır. Siyasi partilerle değil Türkiye’nin demokratlarıyla büyük bir birlikteliği kuran Türkiye ittifakı kazanmıştır.”

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ ALDIK

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Kesin sonuçlar alınmadan önce ellerindeki verilere göre bazı illeri açıklayan Özel şunları söyledi: “Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir, İstanbul’u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli’yi büyükşehir belediyelerini kazandık. İlçe belediyelerinde çok önemli başarılar elde ettik. 1989’dan sonra ilk kez Adıyaman’ı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa gibi Afyonkarahisar’ı, 1977’den beri Amasya’yı, Bartın’ı, Giresun’u, Kastamonu’yu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale’yi, Kilis’i, Kütahya’yı, Uşak ve Zonguldak’ı kazandık. Ardahan’ı, Artvin, Bilecik, Burdur, Bolu, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova’yı kazandık.”