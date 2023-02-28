Yeniden hayat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 gün geride kalırken, felakette hayatta kalanlar yaşamını kurulan çadır kentlerde sürdürüyor. Adıyaman’daki depremzedeler, otogarın yakınına kurulan çadır kentteki yeni yaşam alanlarına adapte olmaya çalışırken, psikososyal destek ekipleri de çocukların depremde yaşadıkları travmayı unutturmak için oyunlar oynuyor, etkinlikler düzenliyor.OYUNLA YARALARI SARIYORLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı psikososyal destek ekipleri, deprem
felaketinden kurtularak aileleriyle birlikte çadır kente sığınan çocuklarla yakından ilgileniyor. Psikologlarla birlikte halat çekme ve yakan top oynayan çocuklar, Barış Manço’nun ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısı başta olmak üzere eğlenceli şarkıları el ele tutuşup söyleyerek yaşanan kötü günlerin travmalarını geride bırakmaya çalışıyor.ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK
Hayat çadırlar arasında devam ederken, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yaşadığı evi orta derecede hasar alan 20 yaşındaki Şevval Yılmaz, çadırın önündeki masada Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanıyor. Hukuk bölümü okumayı hedeflediğini söyleyen Yılmaz, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmak istiyorum. Hayalim ise savcı olmak” diyor.