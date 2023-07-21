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Yeni ücret açıklandı: Bedelli 122 bin TL

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#Milli Savunma Bakanlığı#Bedelli Askerlik#Ücret
Yeni ücret açıklandı: Bedelli 122 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı.

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Basın brifinginde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351.04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” dedi.   

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#Milli Savunma Bakanlığı#Bedelli Askerlik#Ücret