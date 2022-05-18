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Yeni Devlet Başkanı’yla ilk görüşme

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Nahyan#BAE
Yeni Devlet Başkanı’yla ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın vefatı dolayısıyla taziye için Abu Dabi’ye gitti. Erdoğan, taziye dileklerini ilettiği El Nahyan’la ikili görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından özel uçağı ile 19.40’da Ankara’ya indi.

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Erdoğan’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’na gelişinde, BAE’nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı. Erdoğan, taziye dileklerini ilettiği El Nahyan’la ikili görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından özel uçağı ile 19.40’da Ankara’ya indi.

Yeni Devlet Başkanı’yla ilk görüşme


KASIM AYINDA YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞTI

Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nin o dönem Veliaht Prensi olan Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dokuz yılın ardından Türkiye’yi ziyaret etmiş ve iki ülke arasında yeni bir dönem başlamıştı. Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiden bölgesel konulara birçok alanda kapsamlı görüşmeler yapmıştı. Şubat ayında da Erdoğan BAE’yi ziyaret etmişti. İş dünyasıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlişkilerimizde yeni dönem başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır” demişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Nahyan#BAE

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