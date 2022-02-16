'Yeni bir dönem başladı’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BAE'deki temasları kapsamında işinsanları ve yatırımcılar ile bir araya geldi. Kasım ayında Türkiye ile BAE ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, “Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz” dedi. Önceki gün gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı anlayışın teyit edildiğini kaydeden Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Zira 13 anlaşma imzaladık. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır.

DURAKSAMA DÖNEMİNDE BİLE

İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün (pazartesi) sanayi ve ileri teknolojilerden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler, bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur.

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KISA SÜREDE ÖNEMLİ MESAFE

BAE, ileri teknoloji şirketlerine ve start-up’lara finansman desteği ve uygun yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye ise dinamik ve genç nüfusu ile ileri teknoloji geliştiren küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz. Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olmamız, Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretidir.”