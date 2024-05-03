Yeni anayasa fantezi değil

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün Meclis’teki makam odalarında ayrı ayrı ziyaret ettiği DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Öncelikle yöntem konusunda partilerden yazılı teklifler alacağını, haziran ayından itibaren partilerin kendi anayasa tekliflerini hazırlayabileceklerini ve ekim ayında yeni yasama yılıyla birlikte Meclis’te metinlerin görüşülebileceğini belirten Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

ŞEFFAF YÜRÜTECEĞİZ

“Süreci şeffaf yürüteceğiz. Zaten şu anda partilerin önemli kısmı yeni bir anayasa veya çok kapsamlı bir anayasa değişikliğini hep kendi siyasal ajandalarında tutmuşlardır. Artık bunun vakti zamanı geldiğini bu görüşmelerde görüyoruz. Bu bir fantezi değildir, bu bir temenni değildir, bu bir partinin meselesi değildir. Bunu milletin anayasası haline getirmek için TBMM zeminini en iyi şekilde, neredeyse hatasız bir şekilde kullanmamız lazım. Temennimiz bu konunun siyasi magazin konularının ötesine taşınmasıdır. Şeffaf, açık bir iletişimin ortaya konulmasıdır.”

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SORUNLARI GÖLGELEMESİN

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise parlamenter demokratik sistem arayışlarının devam ettiğini, bu yönde bir değişikliği değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Dervişoğlu,“Türkiye ciddi bir ekonomik darboğazda, tencere kaynamıyor. Türkiye’nin kuzeyinde savaş var, doğu ve batısında savaş tehlikesi var, güney sınırında da güvenlik sorunlarımız var. Anayasadan kaynaklı tartışmaların bu sorunları gölgede bırakmaması lazım” dedi.

UYGULANMASI LAZIM

Saadet-Gelecek Grubu Başkanı Selçuk Özdağ da “Türkiye’nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Peki anayasa çiğnendiğinde ne olması gerekiyor? Bir cezai müeyyidesi olması gerekiyor. Peki uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyler yapmamız gerekiyor” diye konuştu. SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya da “Anayasaların sağlıklı siyasal zeminlerde daha sağlıklı sonuçlar vereceğini, dolayısıyla ilk önce siyasal iklimin, tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla müzakere edebileceğimiz bir zeminde konuşmanın önemine işaret ettik” görüşünü dile getirdi.

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ZORLUKLARI ANLATTIK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ise mevcut siyasal ve toplumsal zeminde anayasa yapma sürecinin zorluklarını anlattıklarını belirtti. DEM Parti yönetimi bugün ayrıca, anayasa çalışmaları ve güncel gelişmeleri görüşmek amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelecek.

DERVİŞOĞLU’NDAN İLK RESMİ GÖRÜŞME

- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için dün İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi gruplarını ziyaret etti. Görevi önceki gün Meral Akşener’den devralan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te ilk resmi görüşmesini Meclis Başkanı ile yaptı. Kurtulmuş’u, DEM Parti’de Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan karşıladı. Kurtulmuş, Saadet Partisi’nde ise Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve parti yöneticileri ile görüştü.