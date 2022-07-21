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'Yemeği yaktın' tartışmasında eşine dehşeti yaşattı

#KAYSERİ#Evlilik#Düğün
Yemeği yaktın tartışmasında eşine dehşeti yaşattı

KAYSERİ'de 'yemeği yaktığı' gerekçesiyle çıkan tartışmada eşi Ü.R.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Serhat R., 3 bin 360 TL cezaya çarptırıldı. Hakim, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta meydana geldi. Serhat T. ile eşi Ü.R., mutfakta ocak üzerinde unutulan yemek yanınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat R., iddiaya göre eşi Ü.R.'nin boğazını sıkarak, tekme attı, ardından da cep telefonunu fırlattı. Telefon Ü.R.’nin sol kulağına isabet etti. Yaralanan Ü.R.'nin şikayeti üzerine Serhat R. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Serhat R. ile eşi Ü.R. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Ü.R., "Eşim ile sürekli kavgalarımız olurdu. Ancak, en şiddetli kavgamız bu oldu. Bana, 'yemek yandı. Keşke kolun bacağın kopsaydı, sürekli bir şeyler yakıyorsun' dedi. Saldırdı. Boğazımı sıktı. Tekme attı. Koluma yumruk attı. Cep telefonunu sol kulağıma fırlattı. Şikayetçi değilim" dedi.

'DARBETMEDİM'

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Evde ders çalıştığı sırada mutfaktan yanık kokusu geldiğini anlatan sanık Serhat R. ise, "Yoğun bir duman olduğunu fark ettim. Ocaktaki yemek yanmış. Ocağın altını kapatıp, hemen camı pencereyi açtım. Eşimin uyuduğunu gördüm. Uyandırdım. Ardından dışarı çıktım. Eve geldiğimde bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü, daha önce de mısırı ocakta unutmuştu ve mısır yanmıştı. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Kesinlikle darbetmedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Serhat R.'yi, 'basit yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı olan 3 bin 360 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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#KAYSERİ#Evlilik#Düğün

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