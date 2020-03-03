YDS ne zaman yapılacak? 2020 YDS geç başvuruları ne zaman?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020 oturumları için geri sayım devam ediyor. Gözler şimdi 2020 YDS geç başvuru tarihinde. Peki, YDS ne zaman yapılacak? 2020 YDS geç başvuruları ne zaman?
2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapıldı. İşte, 2020 YDS geç başvuru tarihi hakkında ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için geç başvurular mart ayında yapılacak.
Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü 10 Mart olarak belirlendi.
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