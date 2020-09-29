YDS cevap anahtarı yayımlandı! İşte YDS soruları ve cevapları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2020 YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Dün yapılan sınava, binlerce aday katılım sağlamıştı. İşte, 2020 YDS cevap anahtarı...
Yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce kişilim katılım sağladığı YDS, hafta sonu sınav merkezlerinde sona erdi. Sınavın ardından cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi sitesinden erişime açıldı. İşte, konuya dair ayrıntılar ve ÖSYM'nin açıklaması...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.
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