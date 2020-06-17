YDS 2020 sınavı ne zaman?
2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılacak olan binlerce kişi tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. 2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, YDS 2020 sınavı ne zaman?
2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvimine göre sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar, konu hakkındaki detayları internetten sorguluyor. İşte, 'YDS 2020 sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.
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