YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) Corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, 2020 YDS sınavı hakkında merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Bu kapsamda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020 oturum tarihi de değişti.

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-YDS sınavı 27 Eylül 2020 tarihinde organize edilecek. Başvuru ve geç başvuru süreci daha önce tamamlanan sınav için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgelerinin de sınavdan birkaç gün önce erişime açılması bekleniyor.

YDS'YE KİMLER KATILIYOR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.