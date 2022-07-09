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Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler! 'Böyle vicdansızlık olamaz'

#Manisa#Yavru Köpek#Hayvana Şiddet
Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler Böyle vicdansızlık olamaz

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işe giden stajyer öğrenciler tarafından ağızları bağlı çuvalların içerisine konularak ölüme terk edilmiş, yaralı 2 yavru köpek bulundu. Köpekler, tedavileri için veteriner hekimlere teslim edildi. Köpekleri ölümden kurtaran öğrencilerden Galip Açıkgöz (16), "Bunu yapanların bulunup hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyorum. Böyle bir vicdansızlık olamaz" dedi.

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Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde stajyer öğrenciler Galip Açıkgöz ve Samet Akın (16), çarşamba sabahı çalıştıkları iş yerine giderken yol kenarına atılmış, içinde hareketlilik olan 2 çuval gördü. Öğrenciler, çuvallara yaklaştıklarında köpek sesi duydu. Ağızları sıkı sıkıya bağlı çuvalları açan öğrenciler, yaralı 2 yavru köpekle karşılaştı. Yanlarındaki poğaçalar ile yavru köpekleri besleyen öğrenciler, daha sonra belediye ekiplerine haber verdi. Şehzadeler Belediyesi veteriner hekimi ve ekibi bölgeye gelerek yaralı hayvanları tedavisi için teslim alıp, barınağa götürdü.

'BÖYLE VİCDANSIZLIK OLAMAZ'

Öğrencilerden Galip Açıkgöz, "Bunu yapanların bulunup hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyorum. Böyle vicdansızlık olamaz" dedi.

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Samet Akın ise köpeklerin durumundan çok etkilendiğini ve üzüldüğünü belirtip, "Köpeklerin atıldığı yol, işlek bir yer değil. Buradan geçmemiz bir tesadüf. Belki de kimse göremeyecekti ve 2 yavru çuvalın içinde nefessiz kalıp ölecekti. Haberlerde böyle şeyler izliyordum ve karşıma çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmam" diye konuştu.

Bu arada polis ekipleri, köpekleri ölüme terk eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#Manisa#Yavru Köpek#Hayvana Şiddet

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