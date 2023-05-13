Yatırımlarımız birer birer devrede

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün İstanbul’da bazı ilçeleri dolaşarak vatandaşlarla buluştu. “Duyanlara Duymayanlara” şarkısına eşlik eden Erdoğan, Sultangazi ve Bahçelievler mitinglerinde, 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyerek özetle şöyle konuştu: “Artık Türkiye’nin potansiyelini, asıl hedeflerimize ulaşmak için kullanabileceğimiz yere geldik. Türkiye Yüzyılı bu vizyonun adıdır. Bu sürecin sembolü olan yatırımlarımız birer birer devreye girmeye başladı. İlk yerli ve milli otomobil Togg bunlardan biri. Togg ülkemizde geleceğin yüksek teknolojiye dayalı üretim modelinin adıdır. Savunma sanayi ürünlerimizin her biri, gençlerimizin hayalini kurduğu nitelikli istihdama açılan birer kapıdır.



ZAM UYARISI: SOLUĞU YARGIDA ALACAKLAR



Buyurun; cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler, domatesi, patatesi 15-20 liraya çıkardılar. Şimdi marketlerde 7.5 liraya düştü. Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu yargıda alacak.



Şu anda ‘doğalgazımız bir ay ücretsiz’ dedik mi? Bir yıl boyunca doğalgazımızı yüzde 25 düşürerek vatandaşlarımıza vermeye karar verdik mi? Bunu ilan ettik mi? Faturalarda bunları inşallah göreceksiniz. Tabii gıda ve kira başta olmak üzere milletimizin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz. Milletimizin hiçbir kesimini, enflasyona ezdirmeme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.



Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız. Bunlar görev insanı değil. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar.

Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu, gel dediler.



MUHARREM BEY ELİNİN TERSİYLE İTTİ



Muharrem Bey de elinin tersiyle itti. Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zaman ki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor.



Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu Muharrem Bey’e oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz.



RUSYA’YA DA SATAŞMAYA BAŞLADI



Bütün dergiler kapaklarında ne diyor? ‘Erdoğan gitmeli.’ Almanya’da, Fransa’da ve İngiltere’de çıkanlar böyle diyor. Ya size ne? Bu dergilerin kapağına siz bu ifadeleri nasıl yazıyorsunuz? Bunun kararını siz değil ey Batı, bunun kararını benim milletim verir, benim milletim.



Bay bay Kemal, Rusya’ya da sataşmaya başladı. Türkiye’de yapılacak seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan, utan. Ben de Türkiye’deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa ya da İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin?



Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. Senelerdir bunlarla görüşüyorum. Bunlarla aynı masalarda oturdum, konuştum. Sen bunlarla kaç kere bir araya geldin? Sen bunları nereden tanırsın?”

Haberin Devamı

‘PUTİN’E SALDIRINCA BUNA EYVALLAH ETMEM’

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Güçlü Yanım Türkiye” temalı Türkiye Gençlik Zirvesi’ne de katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Bu CHP LGBT’cidir. Bu İYİ Parti LGBT’cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler, bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT’cidir. AK Parti’nin içine LGBT sızamaz. Çünkü biz, aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. 14 Mayıs’ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla, dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde çok net biçimde görüyorsunuz. Ne diyorlar? Erdoğan’sız bir Türkiye. Yahu, Erdoğan size ne yaptı? Ha, Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Şimdi, Bay bay Kemal, Sayın Putin’e saldırıyor. Rusya’ya saldırıyor. Biden, Erdoğan’ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben, ‘Biden niye böyle söyledi’ demedim. Halbuki ben Biden’ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen Putin’e saldırınca kusura bakma buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya’yla olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika’yla olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika’dan daha fazla.”

Haberin Devamı

SANDIKTAN ÇIKAN HER SONUÇ MEŞRUDUR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde Anadolu Soruyor programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan sorulara özetle şu yanıtları verdi:



GÖNÜL GÖNÜLE İNŞA EDECEĞİZ



(Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?) “Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla Cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı resmen başlayacaktır. Milletimiz Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye yeni bir zafer armağan edecektir.



(Kaset kumpası) Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey’in ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay bay Kemal’in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Bugün Muharrem Bey’i aradım. Bu bir FETÖ taktiğidir. Geçmişte de bunlar yapıldı. Tabii Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Bir insanın her şeyden önce haysiyeti, namusu çok çok önemli. Avukatlarına vesaire bu konuyla ilgili görevi verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Biz de devlet olarak yapılabilecek neyse, bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı noktasında; zaten bulunduğumuz makamın da görevidir.



MİLLETİM EN GÜZEL CEVABI VERECEK



Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadele tarihinin en büyük kazanımlarını elde ettiğimiz safhasındayız. Şu anda Bay bay Kemal’in el ele, omuz omuza olduğu mahfiller ile şu anda biz adeta savaş halindeyiz. Cezaevlerini boşaltmaktan teröristleri yeniden kamuya doldurmaya kadar nice vaatler şu anda havada uçuşuyor. Dikkat ederseniz bu pazarlıkları tarafların hiçbiri de reddetmiyor. Zaten HDP’nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda da söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek güce kavuşacak.



DEMOKRASİNİN GEREĞİNİ YAPARIZ



(Kaybederseniz tavrınız nasıl olur?) Bunu tabi değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Biz Türkiye’de demokratik yolla, halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek yani milletimiz ola ki farklı bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığını CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız ‘hayır biz buradan çıkmıyoruz’ dedi mi? Kaldı ki ben milletime inanıyorum ve sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkenin meşru yönetimine ve Meclis’ine görev süresi boyunca saygı duymak, demokrasiye saygısı olan bireyin zaten vazifesidir. Hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı demokrasinin teminatıdır.” (Burcu PURTUL UÇAR-Ayşegül USTA/İSTANBUL)