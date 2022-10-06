Yasaya karşılık anayasa teklifi... Kılıçdaroğlu’ndan yanıt: İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz destekle

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne güvence için yaptığı yasa teklifinin yerine anayasa değişikliği öneren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Önerdiğimiz kanuni zırhı destekle, Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz” diye yanıt verdi. “Arkasından kurnaz bir ajanda” çıkmaması koşuluyla Alevilerle ilgili getireceği öneriyi de destekleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

ZEHİRLİ DİLİ ARTIK BIRAK

“Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.”

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ÖZEL: YENİ ANAYASA YENİ MECLİS’İN İŞİ OLACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa çıkışına sosyal medya hesabından, “Meclis’e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti’de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasa’yı çiğneyen bir anlayışla Anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa, yeni Meclis’in işi olacak” tepkisini verdi.

ÖZKOÇ: SAMİMİYET GÖRMÜYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisine karşılık “Söyleyiş biçiminden bir samimiyet görmüyoruz. Biz bir yasayı yalın şekilde getirdik. Bunun üzerinden sorunun üstesinden geliriz. (Anayasa değişiklik teklifi) Ne dediğini bilmiyoruz. Önce, ne söylüyor onu anlamamız lazım. Bir getirsinler bakalım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında kullandığı sözleri de eleştiren Özkoç, düzenlediği basın toplantısında, “Bu dille hakaret ediyorsunuz. Ben de gözlerinin içine baka baka diyorum ki, bu sözlerin tamamını sana iade ediyorum” diye konuştu.