Yaşanabilir bir çevre için doğru adım atmanın yolları

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- TOPLU TAŞIMA: Seyahatlerimizde özel araç yerine toplu taşıma kullanmaya özen göstermek.

- BİSİKLET: Özellikle yakın mesafelerde araç yerine bisiklet kullanmaya çalışmak.

- YENİLENEBİLİR ENERJİ: Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek.

- DÜŞÜK EMİSYON: Evde kullandığımız kombi ve beyaz eşyalarda düşük emisyon salınımı teknolojisini tercih etmek:

- PLASTİĞİ AZALTMAK: Olabildiğince az plastik kullanmak. Örneğin alışverişlerde plastik poşet yerine uzun ömürlü çanta seçmek.

- TASARRUF: Enerji ve su tüketirken olabildiğince tasarruf yapmaya çalışmak. Mesela boşa yanan ışıkları kapamak, diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak, duş ve bulaşık gibi temizlik işlerinde suyu dikkatli kullanmak.

- GÜNEŞ TOPLAMAK: Gündüzleri güneşten mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak. Güneş enerjisiyle çalışan ısınma ve ısıtma sistemlerine yönelmek.

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KARBON AYAK İZİ NEDİR

· KARBON salınımı veya diğer adıyla karbon emisyonu kömür, doğalgaz, petrol gibi yakıtların rafine edilmesi, taşınması ya da kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere yayılması olarak tanımlanıyor. Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor. Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor.

BUGÜN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

İlk olarak 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde ilan edilen DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla resmiyet kazandı. Dünya genelinde iklim krizi ve küresel ısınma ciddi bir boyut kazandıkça daha da önemli hale geldi ve her yıl farklı temalarla kutlanmaya başlandı.