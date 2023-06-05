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Yaşanabilir bir çevre için doğru adım atmanın yolları

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#Güneş Enerji#Karbon#Dünya Çevre Günü
Yaşanabilir bir çevre için doğru adım atmanın yolları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Attığımız her adım, ardında çevreye kalıcı zararlar veren ayak izlerimizi bırakıyor. Daha yaşanabilir bir çevre ve gelecek nesle yeşil bir doğa bırakmak için tek çare karbon ayak izimizi küçültmek. Bunu yapmanın yolu da doğru adımlar atmak. İşte sadece birkaç basit yöntem...

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- TOPLU TAŞIMA: Seyahatlerimizde özel araç yerine toplu taşıma kullanmaya özen göstermek.

- BİSİKLET: Özellikle yakın mesafelerde araç yerine bisiklet kullanmaya çalışmak.

- YENİLENEBİLİR ENERJİ: Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek.

- DÜŞÜK EMİSYON: Evde kullandığımız kombi ve beyaz eşyalarda düşük emisyon salınımı teknolojisini tercih etmek:

- PLASTİĞİ AZALTMAK: Olabildiğince az plastik kullanmak. Örneğin alışverişlerde plastik poşet yerine uzun ömürlü çanta seçmek.

- TASARRUF: Enerji ve su tüketirken olabildiğince tasarruf yapmaya çalışmak. Mesela boşa yanan ışıkları kapamak, diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak, duş ve bulaşık gibi temizlik işlerinde suyu dikkatli kullanmak.

- GÜNEŞ TOPLAMAK: Gündüzleri güneşten mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak. Güneş enerjisiyle çalışan ısınma ve ısıtma sistemlerine yönelmek.

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Yaşanabilir bir çevre için doğru adım atmanın yolları

KARBON AYAK İZİ NEDİR

· KARBON salınımı veya diğer adıyla karbon emisyonu kömür, doğalgaz, petrol gibi yakıtların rafine edilmesi, taşınması ya da kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere yayılması olarak tanımlanıyor. Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor. Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor.

BUGÜN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

İlk olarak 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde ilan edilen DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla resmiyet kazandı. Dünya genelinde iklim krizi ve küresel ısınma ciddi bir boyut kazandıkça daha da önemli hale geldi ve her yıl farklı temalarla kutlanmaya başlandı.

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#Güneş Enerji#Karbon#Dünya Çevre Günü

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