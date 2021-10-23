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Yarına dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında bölge bölge uyardı: Yağmur ve kar geliyor

#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Prof. Dr. Orhan Şen

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Detayları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında anlattı... 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

BATI KARADENİZ'E SEL UYARISI

Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Orta Karadeniz ve Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN'DEN CANLI YAYINDA UYARI: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK

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Meteoroloji uyardı, hava çok hızlı bir şekilde soğuyacak. Yaklaşık 10 derecelik bir değişimden bahsediliyor. Peki, hangi iller etkilenecek? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında detayları anlattı... 

"Çok güzel bir hava var dışarıda. Sıcaklık 20-21 derece civarında İstanbul'da. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin hemen hemen her tarafında böyle. Yarın Marmara Bölgesi'nden itibaren yağış başlıyor. Nerelerde olacak? Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, ertesi gün yani Pazartesi günü biraz daha doğuya kayarak yani yine Doğu Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu şeklinde gidecek. Salı günü de tekrar terk ediyor ülkeyi. 

Yarına dikkat Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında bölge bölge uyardı: Yağmur ve kar geliyor

"Yine güneyde yağış yok. Ege'de Akdeniz'de, Güney Doğu Anadolu'da yağış maalesef yine yok. Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. 6-8 derece bazı yerlerde 10 dereceye kadar varan düşüşler meydana gelecek. Her bölgede yaklaşık bir gün yağış olacak. İkinci güne yağış pek kalmıyor. 

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR UYARISI

"Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek.

Çarşambadan itibaren ise sıcaklıklar tekrar toparlanıyor. Marmara'da Doğu Anadolu'da sis olayı meydana gelecek. Ulaşımda belki problemler meydana gelebilir. Gündüz ise güneşlenmeden dolayı hava ısınacak. Dolayısıyla pastırma sıcaklıklarına göre biraz ilerliyoruz."

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Prof. Dr. Orhan Şen

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