Yarın hava nasıl olacak? MGM 2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Kar ve yağmur uyarısı!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Hafta başında düşen hava sıcaklıklarının ardından MGM'den bazı iller için kar ve yağmur uyarısı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu olacağı ön görülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 8 derece olacak. İşte, MGM 2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
İl il hava durumu tahminleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Kırklareli, Tekirdağ, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı diğer yerlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, Kırklareli, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
KIRKLARELİ 3°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu
KOCAELİ 5°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İç Ege'nin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın hafif kar yağışlı
DENİZLİ 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MANİSA 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu yarın Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı
ÇANKIRI -1°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden kar yağışlı
NEVŞEHİR -5°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 10°C
Çok bulutlu
RİZE 4°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ -3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -10°C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri kar yağışlı
KARS -8°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu