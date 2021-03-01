Yarın hava nasıl olacak? MGM 2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Kar ve yağmur uyarısı!

İl il hava durumu tahminleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Kırklareli, Tekirdağ, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı diğer yerlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, Kırklareli, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ 5°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İç Ege'nin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MANİSA 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu yarın Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden kar yağışlı

NEVŞEHİR -5°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 10°C

Çok bulutlu

RİZE 4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN 0°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu