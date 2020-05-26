Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 27 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte, 27 Mayıs Çarşamba il il hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

İZMİR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı, batı kesimleri çok bulutlu, yarın (Çarşamba) batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, bölgenin batı kesimleri çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 9°C, 26°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

BOLU 8°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 11°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARS 4°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) az bulutlu ve açık