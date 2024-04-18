Yargıtay seçiminde 20. tur da sonuçsuz

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Başkanlık seçimi 24 Nisan Çarşamba günü yeniden aday başvuruları alınarak yapılacak 21. tur oylaması ile devam edilecek. İlk üç tur oylamadan da sonuç alınmazsa, son iki tur seçim en çok oyu alan iki aday arasında 25 Nisan Perşembe günü yapılacak.

24 Mart 2020’de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Yargıtay üyeleri 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için ilk olarak 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.