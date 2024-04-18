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Yargıtay seçiminde 20. tur da sonuçsuz

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#Yargıtay#Seçim #Sandık
Yargıtay seçiminde 20. tur da sonuçsuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

Yargıtay Başkanlığı seçimi yine sonuçlandırılamadı. Başkanlık için yarışan iki aday Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez dünkü 19 ve 20. turlarda seçilmek için gerekli 175 oyu alamadı.

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Başkanlık seçimi 24 Nisan Çarşamba günü yeniden aday başvuruları alınarak yapılacak 21. tur oylaması ile devam edilecek. İlk üç tur oylamadan da sonuç alınmazsa, son iki tur seçim en çok oyu alan iki aday arasında 25 Nisan Perşembe günü yapılacak.
24 Mart 2020’de seçilen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Yargıtay üyeleri 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için ilk olarak 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

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#Yargıtay#Seçim #Sandık

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