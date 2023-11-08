Yargıtay Başsavcılığı’ndan Atalay mütalaası: ‘Dokunulmazlıktan faydalanamaz’

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun, Gezi Parkı davasından 18 yıl mahkûmiyeti onanan cezaevindeki Atalay hakkında ihlal, yeniden yargılanma ve infaz durdurma şeklindeki ihlal kararı vermesinin ardından dosya yargılamayı yapan mahkeme sıfatıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme de yaptığı incelemenin ardından dosyayı temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderme kararı vermişti. Dosyanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki incelemesi tamamlandı. Başsavcılık mütalaası kararı verecek olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

VEKİL SEÇİLMEDEN ÖNCE...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 28 Eylül’de Gezi Parkı davası kapsamında Can Atalay’ın cezasını onadığı ve yasama dokunulmazlığından yaralanamayacağı vurgulanan mütalaada, özetle şöyle denildi: “Şerafettin Can Atalay’ın, 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkûmiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK’nın 312. maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır.

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TAKDİR YÜKSEK DAİRE’NİN

Hükümlünün mahkûmiyetine suç ve eylemleri, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ve maddeler kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 28.09.2023 tarih, 2023/12611 Esas, 2023/6359 karar sayılı temyiz incelemesi sonucu Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği onama kararı ile hüküm kesinleşmiş ve infazı kabil hale gelmiştir. Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararını TBMM’ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda da bir değerlendirme yapmış olmakla; tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Daire’nindir.”

3. CEZA DAİRESİ’NİN KARARI BEKLENECEK

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün Bilkent Otel’de düzenlenen “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı. Bakan Tunç, ın ardından basın mensuplarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Atalay hakkındaki mütaalasına ilişkin soruları üzerine “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını bekleyeceğiz” yanıtını verdi.