Yaraları saracağız

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Konuşmasında yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: Deprem gününden sonra geçen yaklaşık bir buçuk ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız, acil yardım dağıtımlarını düzene soktuğumuz, enkazları süratle kaldırdığımız, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüğümüz kalıcı konutların inşasına başladığımız, özetle yaraları hızla sarmaya başladığımız bir süreç yaşadık.



KRİTİK BİR TERCİHİN ARİFESİNDEYİZ



Ölen canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah’ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Türkiye’nin, cumhuriyetimizin ilk asrındaki demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladığı ve yeni bir katılıma hazırlandığı bir dönemde böyle bir kucaklamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi, girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.