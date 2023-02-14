Yaraları hep birlikte saracağız

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HEM PAKETLEDİLER HEM TAŞIDILAR







Hafsanur Sancaktutan, Yasemin Allen, Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Ebru Özkan, Dilan Çiçek Deniz, Vahide Perçin, Altan Gördüm, Tolga Tekin, Serkan Çayoğlu ve Yiğit Koçak’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, İBB’nin Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki yardım organizasyonuna destek verdi. Merkeze erken saatlerde gelen ünlüler, akşama kadar hem yardım malzemelerini paketledi hem de gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım kolilerini TIR’lara taşıdı. Zeynep Üstünel de getirdiği yardım malzemelerini gönüllülere teslim etti.

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DÜNYAYI AĞLATAN BABAYA YARDIM ELİ









Ebru Yaşar, depremde enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini bırakamayan ve görüntüleriyle dünyayı ağlatan Mesut Hançer’e ulaştı. Sanatçı, Hançer ve ailesine Ankara’da ev ve iş imkânı sağlayacağını duyurdu: “Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de Ankara’da hem evlerini kuracağız hem de ailenin iş imkânlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin.”

OYUNCAK FİRMALARINA SESLENDİ









İhtiyaç Haritası’nın DasDas’taki yardım çalışmalarına katılan Melisa Sözen, sosyal medya üzerinden de oyuncak firmalarına çağrıda bulundu: “Psikologlardan gelen mesaj doğrultusunda pelüş oyuncaklara ihtiyaç var. Çocukların travma sonrası stres bozukluğu ile başa çıkmalarına ve sarılma, dokunma ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacak. Desteklerinizi bekliyoruz.”

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KONTEYNER YAPTILAR









Onur Saylak’ın babası ve kardeşi, depremzedeler için konteyner inşa ederek bölgeye gönderdi. Oyuncu, bu desteğin devam edeceğini söyledi: “Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar. Yenisi yapım aşamasında.”

KUCAKLAŞTIK DERTLEŞTİK









Afet bölgesini dolaşıp yardım dağıtan Sermiyan Midyat, fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı: “Yurdumun güzel insanları. Size söz verdiğim gibi bizi paylaşıyorum. Muhabbetimiz büyüsün, daim olsun. 5 gündür Pazarcık’ta, Elbistan’da, Hatay’da, Kırıkhan’da, Hassa’da kucaklaştık, dertleştik, birbirimizin hayatlarına dokunduk. Sizler ve o güzel gönülleriniz var oldukça var olacağız.”

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MORAL ZİYARETİ









Eşi Alper Kömürcü’yle birlikte Gaziantep-İslahiye’ye giden İpek Açar, çadırlarda kalan depremzedelerle görüştü. Açar, çocuk ve bebeklerle de yakından ilgilendi.

GÜNLERDİR ORADA









‘CZN Burak’ adıyla bilinen işletmeci Burak Özdemir de depremzedelerin yardımına ilk koşanlardandı. Günlerdir afet bölgesinde bulunan Özdemir, iş birliği yaptığı yardımseverlerin fotoğraflarını Instagram’da yayınladı: “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

BEBEKLER İÇİN









Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP’ın çalışmalarına destek olan Hande Erçel, önceki gün de derneğin merkezinde yardım malzemelerini paketledi. Oyuncu, bebekler için gönderilen bez, mama ve bisküvilerin yer aldığı kolileri hazırlarken objektife yansıdı.

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ENKAZDAN ÇIKAN KÖPEKLERİ SAHİPLENDİLER









Berfu-Eser Yenenler çifti, Malatya’da enkazdan kurtarılan iki köpeği sahiplendi. Berfu Yenenler, çocuklarının da yakından ilgilendiği köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı: “Malatya’da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse, ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz.”

4 SAATTE 445 BİN LİRA









Şef Somer Sivrioğlu depremzedeler yararına para topladı. Sivrioğlu, yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı: “Yardımın gizli olanı makbuldür bilirim ama bu benim yardımım değil. Bunun arkasında elime tomarla para sıkıştıran da var, 10 yaşında parkta oturanlara baklava satan evladımız da. Depremde ailesinden kaybettiklerini kenara koyarak yardım eden öğrencimiz de var, kırık ayağıyla desteğe gelen Sydney’in en önemli yardım derneğinin başkanı da. Bugün dostların yardımıyla 4 saatte 34 bin 200 dolar topladık. 445 bin TL yapar. AHBAP’a yolladık. Bu başlangıç, yolumuz uzun.”

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ÇOCUKLARIMIZI UNUTMAYALIM









Hatay’da yaşayan eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, ilk günden bu yana depremzedeler için elinden geleni yapıyor. Zan önceki gün de minik çocuklarla bir araya geldi: “Küçük bedenlerde kocaman yürekler taşıyan çocuklarımızı unutmayalım. Hatay kendi kaderine terk edilmesin.”

TOPUKLU AYAKKABI, BİKİNİ, GECE ELBİSESİ...









Hatay’a giden Tuğba Özay, Özbekistan’ın kurduğu kampı ziyaret etti. “1 gün içinde muazzam bir çadır kent kurmuşlar buraya” diyen Özay, yardım konusunda yaşanan sıkıntıları da gönüllülerle birlikte dile getirdi: “Topuklu ayakkabı, bikini, gece elbisesi gönderenler var. Bunları yolladığınızda iyilik yapmış olmuyorsunuz. Buradaki insanlar sadece deprem mağduru. Aynı şey hepimizin başına gelebilir, bunu unutmayın lütfen. Öncelikli ihtiyaçlar bebek bezi, kadınların özel ihtiyaç malzemeleri, iç çamaşırı ve ısıtıcı.”

İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR









Yenikapı’daki çalışmalara destek veren Yonca Lodi, sosyal medya üzerinden de takipçilerine önemli bir çağrıda bulundu: “Burada geçen haftaya göre daha az insan var. İnsan gücüne ihtiyaç var. En çok ihtiyaç duyulan yardımlar ise hijyen malzemesi, iç çamaşırı, ped. Elimizden geleni yapacağız el ele. Çok üzgünüz, bitkiniz. Seferberlik yaptık, yine yaparız.”

SAATLERCE ÇALIŞTILAR









Oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte Mert Fırat’ın kurucusu olduğu İhtiyaç Haritası’nın DasDas’taki yardım çalışmalarına katıldı. Saatlerce DasDas’ta çalışan ünlü çift afet bölgesine gönderilmek üzere gelen ihtiyaç malzemelerin kolilenmesine yardımcı oldu.

AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ KAYBETTİ









Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetti. Mesut Yar’ın NTV’de gerçekleştirdiği canlı yayına telefonla bağlanan genç müzisyen yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı: “Aliye halamı, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablamı, eşini ve üç kızını, Meral teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Karsu Köyü’nden halam aradı, para ve tuvalete ihtiyaç duyulduğunu söyledi. ‘Ne olur bizi unutma, unutma, unutma’ dedi. Unutulmayacak, benim ödevim o.” Karsu ayrıca Hollanda’da depremzedeler için kampanya başlattıklarını ve 20 milyon Euro topladıklarını açıkladı.

YEMEKLER ÜCRETSİZ

ELBİSTAN’DA LOKANTA AÇTI









Şef Ömür Akkor, Kahramanmaraş-Elbistan’da depremzedelere uzun süre ücretsiz yemek verecek bir lokanta açtı. Akkor, ‘Yeniden Hayat Lokantası’nın açıldığını şu mesajla duyurdu: “Günlerdir enkaz, kazma, yardım ulaştırma, hastane gönüllülüğü, çorba kaynatma ve aklınıza gelemeyecek her türlü destek için Elbistan’dayız. Ama beni en çok bu haftadan sonraki günler, haftalar, aylar düşündürüyordu. Gelecek için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve 4 günde Yeniden Hayat Lokantası’nı kurguladık. İlk önce depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı sahibinden 6 aylık ücreti mukabilinde kiraladık ve burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettik. Yanına da ücretsiz bir kafe oluşturduk. Tek istediğimiz hayatı yeniden eski akışına bir nebze olsun başlatmaktı. Gücümüz yettiğince çevre yerleşimlerinden gelemeyen insanların da evlerine ulaşacağız.”

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI KAHRAMANMARAŞ’TA









Sosyal medyada depremzedeler için paylaşımlar yapan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain yardıma da koştu. Kahramanmaraş’a gelen ünlü şarkıcı, İngiltere merkezli yardım kuruluşu Salam Charity ile yemek dağıttı. Zain takipçilerini de yaptığı paylaşımlarla bölgedeki durum hakkında bilgilendirdi: “Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz.”

ELLERİYLE İKRAM ETTİ









İletişim Başkanlığı’nın organizasyonuyla afet bölgesine giden sanatçılar, AFAD çadırlarında depremzedelerle bir araya geldi, yardım dağıtıp sıcak yemek servisi yaptı. Eşi Savaş Yurtsever ve Mert Aydın’la birlikte Gaziantep-Islahiye’de depremzedelere yemek servis eden Aslı Hünel şöyle konuştu: “Yaralarımızı birlikte saracağız. Yollar çöktüğü için yardım gitmeyen yerlere de ulaşılıyor. Allah yardımcımız olsun.”

CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK









Deprem bölgesine mutfak kurup yemek pişiren Mehmet Yalçınkaya ve ekibi, hayvanları da unutmadı. Kazanlarda pişen yemekler bu kez barınaklardaki hayvanlara ulaştırıldı. Yalçınkaya’nın “Can dostlarımızı unutmadık. Ekibimiz barınaklarda” mesajıyla paylaştığı yürek ısıtan görüntülere beğeni yağdı.

EN ANLAMLI SERVİS









Nusret markasıyla dünyaya açılan Nusret Gökçe, deprem bölgesinde her gün 5 bin kişilik sıcak yemek servisine başladıklarını duyurdu: “Bizim için dünyanın en önemli, en anlamlı servisi olacak.”