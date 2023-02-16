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Yaptıkları binalar depremde yıkılan 5 müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 16:55

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların 5 müteahhidi İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen depremlerde kentte yıkılan binaların müteahhitleri hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da oldukları belirlenen 5 müteahhidin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Hasel Sitesi müteahhidi Hüseyin Aydın, Mehtap Apartmanı müteahhidi Alâeddin Taze, Atabey Sitesi müteahhidi Haydar Kurtar, Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara ile Penta Park Sitesi Özcan Çakmak dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD

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