Yaptığı binada tek bir tabak bile kırılmadı

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Kahramanmaraş’taki mağaza, CNN Türk yayınıyla birlikte sosyal medyada da bir numaralı gündem oldu. Biz de o zücaciyeciyi bulmak üzere yola çıktık. Mağazanın bulunduğu Onikişubat ilçesine bağlı İsmet Karaokur Bulvarı’nda o kadar çok yıkım vardı ki, fotomuhabir arkadaşım Levent Kulu ile “Bu nasıl olabilir?” diye sürekli birbirimize sorduk. Adrese vardığımızda ‘Eva Home’ adlı mağaza denildiği gibi sapasağlam karşımızdaydı. Dükkân kapalıydı ve vitrinindeki tabak çanak dahil her şey muntazam bir şekilde yerli yerindeydi.

‘GEREKENİ YAPTIK’

Zücaciyenin üzerindeki bina da yanındaki ikiz blokla birlikte yıkıntıların arasında dimdik ayakta duruyordu. Hemen, günlerdir Türkiye’nin konuştuğu o müteahhidi aradık. Blokları yapan Öncül Yapı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akın Öncül, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik Bölümünü birincilikle bitirmiş. 1982 doğumlu ve ailesiyle birlikte 2005 yılından bu yana inşaat sektöründe.

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‘TEBRİK YAĞIYOR’

Çok sayıda takdir, tebrik ve dua telefonu aldığını anlatan Öncül özetle şunları söyledi: “Öncelikle acımız çok büyük, milletimizin başı sağ olsun. Biz projelerimize ve mevzuata uygun olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Teknik personelimiz ile birlikte daima işimizin başındayız. Denetim ve kontrollere inşaatlarımızın her aşamasında önem veriyoruz. Firma olarak Kahramanmaraş’ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür depremde ağır hasarlı bir binamız olmadı.”

‘BU BİR EKİP İŞİ’

“Doğrusu ve olması gereken zaten bu ama kötü örnekler olunca insan merak ediyor: Diğerleri neden yıkıldı ve sizin yaptığınız binalar nasıl ayakta kaldı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Müteahhitler mevzuata göre inşaat yaparlar. Cumhurbaşkanı’nın da açıkladığı gibi, yıkılan hasarlı binaların yüzde 98’i 1999 yılından önceki kanun ve yönetmeliklere göre yapılanlar. Ayrıca eğer bir bina fay hattı kırığı üzerindeyse siz ne kadar sağlam yaparsanız yapın mutlaka zarar görür. Örneğin, 1989 San Francisco depreminde motosikletli bir polis geniş asfalt yolda ilerlerken yol yarıldı polis içine düştü. Allah esirgesin, böyle bir durum bir yapının başına gelirse takdir edersiniz ki yapacak bir şey yoktur. Biz ise ekstra bir şey değil, sadece yapılması gerekeni yaptık. İnşaat mühendisi ve mimarla birlikte ortak hareket ediyoruz. Bu bir ekip işi. Bu konuda emeği olan herke-se teşekkür etmeliyim.”

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ZÜCCACİYE SAHİBİ DE ŞAŞKIN: BIRAKTIĞIM GİBİ BULDUM

Şehir dışına çıktığı için telefonla görüştüğümüz mağazanın sahibi Cengizhan Kabul, deprem sabahı kendisini de şaşırtan manzarayı şu sözlerle anlattı: “Ben de herkes gibi şaşkınım. Deprem olduktan bir gün sonra mağazaya bakmaya gidebildim. Gitmeden önce, ‘Sadece camları dursun, bir yağmalama olmasın’ diye içimden geçirdim. Ama gidince şoke oldum. Birkaç tabak bardak dışında her şey bıraktığım gibi yerinde duruyordu. Depoda da aynı şekilde kırılan hiçbir şey yok. Dükkân pazar günü kapalıydı. Cumartesi akşamı nasıl bıraktıysam, salı günü aynı şekilde buldum.”

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