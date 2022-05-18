Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

#Manisa#Gölet#Jandarma

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan iki kardeşin, cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (14) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

TALİHSİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Gölet#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard