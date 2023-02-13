Yangın onun şansı oldu

Haberin Devamı

Adıyaman’daki Siteler Mahallesi Yamanlar Sitesi’nde 8 katlı apartmanın enkazında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Enkaza gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye erlerinden Fatih Beyazoğlu, enkazın sol tarafında bir ses duyduğunu söyledi. Sesin yoğunlaştığı alana Soma Madencileri Arama Kurtarma Timi ile yönelen ekipler, 152 saat sonra Rukiye Sancar’ı (21) enkazdan sağ çıkardı.

Sancar’ın sesini duyan itfaiye eri Fatih Beyazoğlu gözyaşlarına boğuldu.

‘UMUDUN PEŞİNDEYİZ’

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Alattin Sandıkçı ise “İlk günden beri buradayız. Bir yerde, bir umut varsa peşindeyiz, mücadelemize devam ediyoruz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, madenci arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

165. SAAT

UMUT HİÇ YİTİRİLMEDİ

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları sürerken, mucizenin son adresi Adıyaman oldu. Özer Apartmanı’nın enkazından ses gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Hayat koridoru oluşturan ekipler 6 gün 21 saat boyunca enkaz altında kalan 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaşıldı. Şakar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

163. SAAT

7 YAŞINDA 7. GÜNDE

Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 7 yaşındaki Mustafa’yı depremden 163 saat sonra sağ çıkardı. Mustafa’yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.

162. SAAT

SIRA EŞİ VE 3 OĞLUNDA

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı’nda saat 16.00’da yaşam belirtisi alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat Ailesi’nden 45 yaşındaki Cengiz Polat, sağ olarak çıkarıldı. Ekipler Polat’ın eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat’ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

161. SAAT

SEN GERÇEKTEN ‘YİĞİT’MİŞSİN

Hatay’ın Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi. Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın enkazında çalışma yapan ekipler, 6 yaşındaki Yiğit isimli çocuğu sağ olarak kurtardı. Dedesi, anne babası ve ağabeyinden halen haber alınamayan Yiğit’in sağlık durumu iyi. Ekipler, küçük çocuğa “Yiğit sana şimdi altın sarısı bir bez saracağız. Yiğit, sen geçekten yiğitmişsin”diye moral verdi.

161. SAAT

8 SAATTE ÇIKARTILDI

Hatay İskenderun’da ise 161’inci saatte arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. İlçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Hacıalioğlu Apartmanı enkazında AFAD koordinesinde GEA Arama Kurtarma ekibi çalışma başlattı. Ses alınarak yer tespitinin ardından ekipler yaklaşık 8 saatlik yoğun çalışmayla 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış’a ulaştı.

Haberin Devamı

160. SAAT

AYSİMA’YA JANDARMA ULAŞTI

Adıyaman’da Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesi’nde çöken binanın enkazı altında kalan 10 yaşındaki Aysima Baltacı’yı kurtarmak için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü. Aysima 160 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

160. SAAT

ÇİFTE MUTLULUK

Hatay’ın Antakya ilçesinde de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Polyak Eynez Madencilik firmasına bağlı arama kurtarma ekipleri, Özgür Apartmanı’nın enkazında canlı olduğunu tespit ettikleri iki kişiye ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. İşbirliği yaparak saatlerce mücadele veren ekipler, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini’yi enkazdan sağ çıkardı.

Haberin Devamı

159. SAAT

KÜÇÜK SAVAŞÇI

Kahramanmaraş Onikişubat’a bağlı Hayrullah Mahallesi’nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz’a ulaştı. Küçük çocuk 159 saat sonra sağ kurtarıldı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor. Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, “Yaklaşık 5 gündür buradayız. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Melekler yardım etmiş” dedi.

Haberin Devamı

157. SAAT

KRİTİK BEKLEYİŞTE MUTLU SON

Hürriyet ekibi 157 saat sonra canlı olarak enkaz altından çıkarılan 52 yaşındaki Malik Menendi’nin kurtarılmasına dakika dakika tanıklık etti.





Hatay’da oğlu Ahmet Menendi’nin ses duyması ardından başlayan kurtarma çalışmalarında Çin Arama Kurtarma Ekibi, Trabzon İtfaiyesi, Acil Sağlık ekipleri, UMKE ekibi ve Fransız doktorlar görev yaptı. 5 saat süren kurtarma çalışmaları sırasında bilinci açık olan Suriyeli Malik Menendi (52) ile kurtarma ekipleri konuştu. Uzun süren çalışmalar sırasında “Sabır az kaldı” diye teselli ettikleri Menendi, zaman zaman “Allahuekber” diyerek tekrarladı. Önce Fransız doktorun müdahale ettiği Menendi’ye enkaz altındayken serum bağlandı ve sıkışan bacağına turnike yapıldı.

Çin Arama Kurtarma Ekibi’nden bir kişi, Malik Menendi’nin kurtarılışını böyle bekledi.

5 KİŞİ DAHA VAR

Trabzon İtfaiyesi’nin açtığı deliğin ardından Çin Arama Kurtarma ekipleri de tünel açtı. Sonrasında Trabzon İtfaiyesi, enkaz altındaki Menendi’nin bacağını sıkıştığı noktadan kurtardı. 5 saatlik çabanın ardından Menendi’yi Çin ve Türk ekipleri birlikte çıkardı. Menendi’nin ambulansa konulmasının ardından iki ekip birbirine sarılarak kurtuluşu kutladı. 5 katlı binanın zemin katında sıkışan babası Malik Menendi’nin dışında iki kızının da arasında olduğu 5 yakınının daha aynı binanın enkazı altında kaldığını söyleyen Ahmet Menendi, “Depremde yalnızca ben çıkabildim. Şükür ki babam da sağ kurtuldu” dedi.