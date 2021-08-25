'Yanan ormanlarımız küllerinden doğacak'

SABOTAJLAR VARSA DA GENEL BİR AFETTİR

“Son dönemde yaşadıklarımızı sizler de görüyorsunuz. Güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu, kuzeyimizde tarihimizin en büyük sel felaketleriyle boğuşuyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde kuraklık sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşandı. Bu afetler sadece ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli bir takım kişilerin sabotajları söz konusuysa da genel bir afetle karşı karşıya olduğumuz bir hakikattir. Antalya ve Muğla’da ormanların yanı sıra pek çok yerleşimin adeta yok olduğu; bizzat işin içindeki arkadaşlarımızın ifadesiyle eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmek de kararlıyız. Bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Bartın, Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin’deki sellerde ortaya çıkan zararların giderilmesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldırılması konusunda da gereken çalışmaları sürdürüyoruz.

BAKAN ARKADAŞLARIMI KUTLUYORUM

Tüm bu afetlerde devletimizin hem mücadele gücü hem de yeniden inşa kabiliyeti inkarı mümkün olmayan bir şekilde görülmektedir. Görev alan tüm bakan arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Kendilerine, ‘Hemen arazi’ dediğimizde hemen arazilerde yerlerini aldılar ve milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte çalışmaları koordine ettiler. Günübirlik buraya geldiler ve hemen ardından şehirlere revan oldular. Bu hafta da çalışmalarımıza devam edeceğiz. MKYK’ya planlamamızı yaptık, geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımızın Karadeniz ve güneyde çalışma yapmak üzere görevlendirmelerini gerçekleştirdik.

DEVLETİNİ, KURUMLARINI HALK YANINDA GÖRDÜ

Amerika’dan Avrupa’ya pek çok yerde afetlerin ardından aylarca devletini yanında göremeyen insanların isyanlarının haberlerini hep okuyoruz, izliyoruz. Ülkemizde ise devletini Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, kurumlarıyla yanında gördü. 100’ü aşkın vatandaşımızı kaybettik, mekanları cennet olsun. Kahramanlarımız, kara kuvvetlerinde, jandarmada, AKUT’ta, AFAD’da hiçbir ağırdan alayım yok, yavaş gideyim yok. Hepsi kendilerini adeta paraşütle atlar gibi helikopterle bırakarak, çatıların üzerinden vatandaşlarımızı tek tek toparladılar, güvenli yere götürdüler. Bunu diğerlerinde görmek zor. Bu bir iman işidir, inanç işidir.

DAĞDAN HELİKOPTERLE JENERATÖR İNDİRİLDİ

Bütün caddeler, sokaklar, her yer temizleniyor. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Dağların tepelerine helikopterlerle jeneratörler indirildi. Bu iktidar bunları halletti. Bir yerlerden bir şey gelecek mi gelmeyecek mi diye beklemedik. Muhalefet ne der, ne demez, yok. Allah ne der. Biz buna baktık ve bunu yaptık. Biz engel tanımıyorduk, bu imkânlar elimizde olduğuna göre bunu yapmak da bizim görevimizdi. Hâlâ da hiç aksatmadan, bir yerde su mu kesildi? Hemen oraya anında su ulaştırıldı. Jeneratörlerle bunların sağlanması dağın başındaki vatandaşlarımızı sevindirdi. ‘Demek ki devletim benim yanımda’ dedi.

FELAKETTEN MEDET UMAN ZİHNİYETE BIRAKAMAYIZ

Her ne kadar muhalefet temsilcileriyle, kimi medya ve sosyal medya mecraları insafsız, ahlaksız bir propaganda peşinde koşsalar da milletimiz bu tabloyu biliyor bizzat yaşıyor. Gerçekleri göstermediğimiz, kendi yaptıklarımızı anlatmadığımız her yerde karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, çarpıtmaların kök salacağını unutmamalıyız. 2023’ün önemine işaret etmemizin sebebi budur.

(Seçimlere dikkat çekerek) Türkiye’yi kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet uman bir zihniyet eline bırakamayız; böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşımın olmadığına inanıyorum. Onun için 2023 Haziran’ına kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor.

MERKEZ BANKASI REZERVİ 115 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlattık. Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkelerden biridir. Ülke olarak önümüze çıkan fırsatları iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Birileri çıkıp ‘Türkiye’yi batırdınız’ diyebilecek kadar gerçeği çarpıtıyor. Cari açığı 2019’da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak. Ekonomik dalgalanmalar sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız.

MEMURLARIMIZA SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin ülkemize ve kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gerek bakanımızı, gerek bu noktada Memur-Sen tarafını, tüm işçi ve memur kesimini, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.”

DEVLET BEY’LE AHLAT’A GİDİYORUZ

Erdoğan Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili de şöyle konuştu: “Ahlat’a, Malazgirt’e gidiyoruz. Devlet (Bahçeli) Bey’le beraber törenlerimizi yapacağız ve Malazgirt’teki halkla buluşmamızda ve sonraki programımızla birlikte dönecek ve döndükten sonra Doğu Karadeniz’den programlarımızı devam ettireceğiz. Hem felaketten kalan nedir, Artvin’de durum nedir? Bunları yerinde görelim diyoruz. İkizdere Tüneli’nin de açılışlarını yapacağız. Bartın, Sinop, Kastamonu, buraları şöyle bir yerinde heyetlerimizle dolaşacağız. Antalya, Muğla ve planladığımız gibi buraları dolaşacağız. Sembolik olarak bitirilen evler var, belki bu evlerin açılışlarını yapacağız. Kendimiz ve evlatlarımızın geleceği için bu süreci başarıyla neticelendirmemiz gerekiyor. Bu imtihanı da alnımızın akıyla vereceğiz.”

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde yaptığı konuşmada da yangın ve sel felaketlerine değinerek, “Belediyelerimizin ve STK’larımızın da imkanlarını seferber etmesi acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan, dün akşam ayrıca Beştepe’de Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti.

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