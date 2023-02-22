Yamaçtan kopan kaya, evin duvarını yıktı

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Korgan ilçesi Koçcuğaz Mahallesi Arapoğlu mevkisinde, sabaha karşı yamaçtan kopan 3 kayadan biri, Adil Camgöz (38) ile ailesinin yaşadığı 2 katlı evin duvarını yıktı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, mutfaktaki buzdolabına çarptı, binanın taşıyıcı kolonlarına zarar verdi. Bu sırada evde uyuyan 4'ü çocuk, 8 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine Ordu İl Afet ve Acil Durumlar (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, eve giderek hasar tespit çalışması yaptı. İncelemenin ardından aile tahliye edilip yakınlarının yanına yerleşti.

"DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Adil Camgöz, sabah gürültüye uyandıklarını, yıkılan mutfak duvarını görünce, evlerinden yaklaşık 200 metre yukarıdaki kayanın kopup eve çarptığını fark ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde 160 santim genişliğinde yamaçtan kopan kaya, evimize büyük hasar verdi. O sırada evde uyuyorduk. Büyük bir sesle uyandık. Deprem olduğunu düşündük ama dışarı çıktığımızda evimizin çevresinde büyük bir kaya kütlesiyle karşı karşıya geldik. AFAD ve jandarmanın incelemesi sonucu evimizi tahliye ettik" diye konuştu.

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Bölgede tehlikenin geçmediğini kaydeden Camgöz, "Orası mahallemizin bağlantı yolu. Yayalar ve araçlar geçiyor. Çocuklar servise benim evimin olduğu yerden biniyor. Evi tahliye etmemiz problemi çözmüyor. Şu an hala daha kayaların tehdidi altındayız" dedi.