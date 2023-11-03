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Yalova'da 1800 yıllık mermer stel bulundu

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#Yalova#Arkeoloji#Tarih
Yalovada 1800 yıllık mermer stel bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 16:19

Yalova’da bir fabrikanın hafriyat kazısı sırasında heyecanlandıran bir keşif oldu.Molozlar arasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mermer mezar steli bulundu.

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Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, bir fabrikanın genişletilmesi için iş makinesiyle kazı yapan ekipler, molozlar arasında 2 parça halinde duran tarihi eseri görünce çalışmaları durdurarak jandarmaya haber verdi. Kazı alanında inceleme yapan jandarma ekiplerince çağırılan Yalova Müze Müdürlüğü ekipleri, ikiye bölünmüş halde, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazıları inceledi. Ekipler, eserin Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 40 yıl önce nereden getirildiği bilinmeyen molozların arasından bulunan ve 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, vinçle çıkarılarak Yalova Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yalovada 1800 yıllık mermer stel bulundu

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Roma döneminde aile mezarlığı için yaptırıldığı değerlendirilen eserin üzerindeki yazıların okunması ve figürlerin anlamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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#Yalova#Arkeoloji#Tarih

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