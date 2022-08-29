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Yalan haberlere karşı hukuki işlemler başlatıldı

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#Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.#Suç Duyurusu#Yalan Haber
Yalan haberlere karşı hukuki işlemler başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:54

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet dijital yayınlar ekonomi editörümüz Burak Taşçı hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki işlemler başlatıldı.

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Son günlerde editörümüz Burak Taşçı ve Hürriyet markası kullanılarak çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı medya kurumları, tv kanalları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Burak Taşçı’nın Hürriyet İnternet sitesindeki yazılarının kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Taşçı’nın internet sitemizden kaldırılan hiçbir haber veya yazısı bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialarla ilgili kurumumuza sorularak kolayca tüm bilgilere ulaşılabilirdi. Ancak iddiaları gerçekmiş gibi haber yapan ve yayanlar evrensel habercilik ilkelerini hiçe saymıştır.

Hiçbir habercilik teyidi yapılmaksızın, asılsız iddiaları gündeme getiren, iftira ve karalama kampanyası içeren haberlere karşı hukuki işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.#Suç Duyurusu#Yalan Haber

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