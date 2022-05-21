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Yakınları haber alamıyordu... Diş hekimi muayenehanesinde ölü bulundu

#Kadıköy#Diş Hekimi#Muayenehane
Yakınları haber alamıyordu... Diş hekimi muayenehanesinde ölü bulundu

Kadıköy'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

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Olay, saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran’dan (64) haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biranın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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#Kadıköy#Diş Hekimi#Muayenehane

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