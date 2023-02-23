Yağmur'u öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet

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2021 yılı Temmuz ayında 37 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan cinayetinin üçüncü duruşması Söke’de yapıldı. Cinayet zanlısı Nizam Cansızlar (54) Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tüm olayı anlatmış ve cinayeti işlediğini bir kez daha itiraf etmişti. Akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bir davranış içinde bulunduğunu ileri süren Nizam Cansızlar, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumunca gönderilen, Cansızlar’ın "akıl sağlığının yerinde" olduğunun belirtildiği rapor, mahkeme heyetine sunuldu.

"HER ŞEY İÇİN ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM"

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Bugün yapılan üçüncü duruşmaya ise anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ile Tayhan ailesi, yakınları ve kadın derneklerinden temsilciler katıldı. Mahkeme heyeti, ailenin son sözlerini dinledikten sonra karar verdi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan sanık Nizam Cansızlar, "Her şey için çok pişmanım ve üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, aile avukatlarının dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Cansızlar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Dava sonrasında aile adına basına açıklama yapan Av. Zekiye Baran, sanığın üst sınırından ceza aldığını ve indirim uygulanmadığını ifade ederek, bu kararın aileyi ve yakınlarını bir nebze de olsa memnun ettiğini söyledi.Baba Mehmet ve anne Ayşe Tayhan ise, "Karar beklediğimiz gibi çıktı, içimize şu serpti" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Yağmur Tayhan; 27 Temmuz 2021 günü babası Mehmet ve annesi Ayşe Tayhan ile birlikte düğün dönüşü bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise haber verdi. Yapılan arama sonrasında, Yağmur'un cansız bedeni 2 gün sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 20 metre mesafede boş bir arazide bulundu. Olay yeri civarında yapılan araştırmada, kan izlerinin takibi sonucu cinayetin Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin teras katında işlendiği, daha sonra Yağmur’un cansız bedeninin boş arsaya bırakıldığı ortaya çıktı.



Nizam Cansızlar, polis tarafından bir parkta yakalanmıştı.

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