Yağmur sanatın tutkallarını akıttı

MODA’da çağdaş sanat etkinliği ‘İstanbul The Lights’ kapsamında yapılan eser yağmurun azizliğine uğradı. Bülbüllü Sokak ve Hünkar Sokak’ın kesiştiği noktada otoparkın arkasındaki boş binanın duvarında hayata geçen ve yapımı 3 gün süren “Ölümden Gökyüzüne” adlı illüstrasyon, yağmurla birlikte büyük ölçüde zarar gördü. Sanatçı Ethem Onur Bilgiç’in baskı yapıştırma tekniği ile hazırlanan eserin tutkalları, önceki gün başlayan yağmurla birlikte aktı. İstanbul The Lights’ın küratörlerinden Esra Özkan zarar gören eserlerin büyük bir hızla farklı bir teknik uygulanarak yeniden yapılacağını söyledi.





ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNİĞİYLE HAZIRLANDI

Çağdaş İstanbul Vakfı’nın (CIF) hayata geçirdiği ve 7 Aralık’ta başlayan İstanbul The Lights, İstanbul’un geneline yayılan 50’den fazla sanatçının 50’den fazla eserine 1 ay boyunca ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında ışık ve dijital uyarlamalar İstanbul’un park ve meydanlarından İstanbullularla buluşuyor. Yağmurdan zarar gören eserler Augmented Reality (arttırılmış gerçeklik) tekniğiyle üretildi.

İstanbul Lights uygulamasını telefonlarına indiren kişiler telefonun kamerasından esere baktıklarında eserin teknoloji ile bütünleşik halini görebiliyor. Küratör Esra Özkan, “Bina yüzeylerindeki mantolamadan dolayı büyük bir aksilik yaşadık. Ancak hemen bu görüntü düzeltilecek. Rüzgârın ve yağmurun yönü sebebiyle tutkallar aktı, tüm eserlerimizde ufak tefek sorunlar var ancak ekiplerimiz onları düzeltiyor. 54 sanatçının hep birlikte üretim yaptığı yoğun emek verdiğimiz bir süreçten geçtik. Sanatçılarımız ve ekiplerimiz 3-4 gün bu eserleri hayata geçirmek için geceli gündüzlü çalıştı.

Bina sahipleri bu eserlerden çok memnun. Bu aksaklığın ardından daha sağlam tekniklerle festival süresini de aşan kalıcı eserler yapacağız” dedi.

İLK DİJİTAL SANAT FESTİVALİ

ÇAĞDAŞ İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli yaptığı açıklamada, “54 sanatçı projemize tam destek verdi. Türkiye’de ilk kez yapılan bir dijital sanat festivali. Eksiklikleri olabilir ama bu dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle bu alanda iş yapan sanatçılarımızın hem Türkiye hem dünya tarafından tanınmasını istedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 20 yıl sonra böyle bir aktiviteye katılmasını çok önemsiyoruz. Dünyanın tahmin edemediği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde kültür sanat alanında faaliyet gösteren bizlerin ‘Daha iyi ne yapabilirim?’ sorusuyla ortaya çıkmasını önemsiyoruz” dedi.