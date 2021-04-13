WhatsApp'ta tartışıp yazdık

104 emekli amiralin imzasını taşıyan “Montrö Bildirisi” ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Şüpheliler dün akşam, savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. 14 emekli amiralin ifadesini iki savcı aldı. Montrö Bildirisi’ni kaleme alan emekli amiral Ergun Mengi ifadesinde, bildirinin hazırlanışı konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

ÖDLEKLER DİYE ANARLAR

Mengi’nin ifadesinde, “Basına sızan sarıklı amiral, sarıklı kara harp okulu öğrencisi ve bir gazetede rütbeleri takunya şeklinde olan amiral üniforması yayınlandığında WhatsApp grubundaki hemen hemen tüm amiraller tarafından üzüntü ve endişe mesajları yayınlanmıştır. Büyüklerimizden bir emekli amiral ‘Bu konuda bu rahatsızlığımızı giderici bir açıklama yapmalıyız’ dedi. İçimizi en çok acıtan ise şerefli üniformamızın bir karikatüre konu olmasıydı. Aradan geçen iki üç gün sonra bir emekli amiral WhatsApp’tan ‘Ne zaman açıklamada bulunacağız, Boğaziçi öğretim üyeleri kadar olamadık, hala bir açıklama bekliyorum’ dedi. Yine iki üç gün sonra bir emekli amiral açıklama yapılması gerektiğini, aksi takdirde tarihin bizi emekli amiraller değil ödlekler olarak anacağını belirtti” dediği öğrenildi.

DAKTİLO MEMURLUĞU ÜZERİME KALDI

Mengi’nin daha sonra bir amirali arayarak, “Sarıklı amiral ile ilgili uzlaşı olmadığını, ancak öznesi üzerinde hassasiyetle durduğumuz Montrö için bir açıklama yapılıp yapılamayacağını” sorduğunu anlatarak, “O da ‘yaz’ dedi. Bana yaz denmesiyle beraber açıklamanın daktilo memurluğu benim üzerime kaldı. Ben tamamen Montrö üzerine çok kapsamlı bir bilgi notu hazırladım ve WhatsApp’a koydum” ifadesini kullandığı belirtildi.

O İFADE BANA AİT DEĞİL

Bildirinin yayınladığı ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunun “Tabiri caizse tonton amcalar” grubu olduğunu belirten Mengi, bir öneri üzerine daha önce üzerinde uzlaşı sağlanılamayan sarıklı amiralle ilgili değerlendirmeye söz konusu bildiride yer verdiklerini anlattı. Mengi’nin, “Yüce Türk Milleti’ne ibaresi kimin tarafından teklif edildiği yazışmalardan çıkarılabilir ancak benim ifadem olmayıp bir öneri üzerine eklenmiştir” dediği aktarıldı.

SAATİNDE KASIT YOK

Bildirinin yayınlanma saatine ilişkin olarak da Mengi’nin, “WhatsApp yazışmalarında görüldüğü gibi esasen duyuru 06 Nisan Salı günü yayınlanacaktı. Ancak 03 Nisan Cumartesi günü tamamlanınca o gün hatırladığım kadarı ile saat 20.00 sıralarında ‘Yayınlayalım artık’ diye grupta yazışmalar oldu. Yoksa pazar veya pazartesi günü yayınlanması planlanmıştı” ifadesini verdiği öğrenildi.

FETÖ TEHDİDİ VURGUSU

“Aksi halde” ifadesiyle ilgili olarak da Mengi, “Aksi halde ibaresi bir önceki cümleyi açıklamaktadır. Bir önceki cümlede son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalardaki maksat sarıklı amiral, sarıklı kara harp okulu öğrencisidir. Burada bahsedilen tehdit duyurunun üçüncü paragrafında açık olarak yazıldığı üzere FETÖ/PDY’dir” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BİLDİRİDEN VAZGEÇİLDİ

Mengi’nin ayrıca, “Devletin üst yetkilileri tarafından ortaya konulan tepkilerin ve suçlamaların yanlış anlaşıldığı görülünce ikinci bir basın duyurusu yapılması birkaç amiral tarafından dile getirilmiştir. Taslak bile hazırlandı. İkinci duyuru demokrasiye gönülden bağlı olduğumuzu, duyurunun amacının darbe ile alakasının olmadığının belirtilmesi idi. Ancak ikinci duyurunun gereksiz polemiklere sebep olacağı düşünülüp vazgeçilmiştir” dediği ifade edildi.

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, Ergun Mengi’nin söz konusu bildiriyi hazırladığı ve taslak metni ADMEK-2 isimli grupta paylaşması için Ali Yüksel Önel’e gönderdiği mesajda, “Bildiride işlenen Montrö ile ilgili açıklamaların bahane” olduğunu belirtmesi gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Sevk yazısında diğer 13 şüpheli için yaş ve sağlık durumları gerekçesiyle haklarında adli kontrol istendiği ifade edildi.

O CÜMLEDE SAKINCA GÖRMEDİM



MAVİ Vatan kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in de ifadesinde, “Bir basın açıklamasının böyle bir sonuç yaratacağını da asla düşünmedim” dediği belirtildi. Gürdeniz, “Aksi halde” ifadesiyle ilgili “Yeni 15 Temmuz’ların yani, tarikat temelli ordu/donanma içindeki yapılanmaların bir askeri kalkışmaya yol açmaması tavsiyesidir. Bu nedenle o an için bu cümlede herhangi bir sakınca görmedim” dedi. Gürdeniz’in ayrıca, “Montrö Sözleşmesi devletimiz tarafından korundu. Bu konudaki hassasiyeti, devlet başkanımız da ‘Daha iyisi bulunana kadar, Montrö’yü koruyacağız’ diyerek destek verdi. Devlet başkanımızın bu konudaki açıklamaları sarıklı amiral hakkında soruşturma başlatılması önemli bir gelişmedir” ifadesini kullandığı öğrenildi.

BÖYLE GETİRİLDİLER

104 emekli amiralin yayınladığı “Montrö bildirisi” nedeniyle gözaltına alınan 14 amiral, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde savcılık sorgusu için Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Emniyet güçleri, amiralleri camları siyah filmli bir minibüsle adliyeye getirirken, basın mensuplarının görüntü çekmemesi için arka kapıdan içeriye aldı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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