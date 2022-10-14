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Washington Post’a taziye ziyareti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Washington Post#Cemal Kaşıkçı
Washington Post’a taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisinin önceki günkü bölümünde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonslosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı: “Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post’un değerli bir yazarıydı. Bu korkunç cinayet ile yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı. Türkiye’de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük hakarettir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı. Türkiye’de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı’nın hatırasının önünde bunun sözünü bir kez daha veriyorum.”

Washington Post’a taziye ziyareti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Washington Post#Cemal Kaşıkçı

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