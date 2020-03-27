Virüs de onları seviyor

SALGIN FONU KURULSUN

“Yapılan makarna stokunu ilerleyen dönemde tüketmek için mutlaka kıyma ya da ton balığı ilavesi yapılmalı. Çünkü virüs enfeksiyonlarının en sevdiği şey karbonhidrat ve şekerdir. Asla gereğinden fazla şeker tüketmeyin. Dengeli beslenmek şart. Bugün salgın hâlâ pik noktaya (tepe noktaya) ulaşmadı. Bu nedenle devletin imkânları henüz bu salgınla savaşmak için yeterli. Ancak ilerleyen dönemde vaka sayıları arttıkça bu durum değişebilir. O nedenle Sağlık Bakanlığı’nın yönetiminde olacak bir ‘salgın fonu’ kurulmalı. Başta büyük şirketler olmak üzere, imkânı olan herkes gücü ölçüsünde bu fona yardım yapmalı. Bu tip salgınlar ile çok zengin ülkelerin bile hem organizasyon hem de ekonomik açıdan mücadelede ne kadar zorlandıklarını gördük.

BİLİM İÇİN KULLANILABİLİR

Bu fon sadece salgın dönemlerinde gerekli olan sarf malzemesi ve ilaç gibi hayati önem taşıyan ürünlerin temin edilmesi için değil, aynı zamanda bu ürünlerin yerli ve daha gelişmişinin buluşu için de kullanılabilir. Bir diğer deyişle, bu fon ile yeni ilaç ve aşı üretimiyle ilgili bilimsel araştırmalara destek sağlanabilir. Ayrıca bu fon, TÜBİTAK/TÜSEB gibi kurumlara proje bazında maddi kaynak aktarılması şeklinde de işlev gösterebilir.

DÜNYA DEĞİŞECEK

Bu pandemi dünya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına sebep olacak. Bu noktadan sonra tüm dünyada, koronavirüsten önce ve sonra türünde tarihi bir ayrıma gidilecek. Yaşananların da etkisiyle, birçok alışkanlık ve davranış, değişim geçirecektir. Pandemi yani büyük salgın durumlarında hem toplum hem devlet hem de özel şirketler seferberlik ruhu içerisinde hareket etmelidir.”