Vicdansızlar

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Antalya Alanya’ya bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın girişinde, dün sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17’de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı belirlendi. Ekipler, Gürcistan uyruklu N.S. (15), annesi B.S. (55) ve evde bulunan İ.S.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede bebeğin annesinin N.S. olduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.