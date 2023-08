Veterinerlerden çağrı sağlıkta şiddet yasasına bizi de dahil edin

Haberin Devamı

Ankara’da A.K. adlı vatandaş, enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölmesi nedeniyle veteriner hekim Ceren Eroğlu’na saldırıp fiziksel şiddet uygulamıştı. Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD), Ceren Eroğlu’nun darp edilmesine tepki gösterdi. Meslektaşlarının benzer saldırılarla her zaman karşı karşıya kaldığını belirten OHHAD Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, olayla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

‘CAN GÜVENLİĞİ YOK’

“Ülkemizin, insanımızın, mesleğimizin, meslektaşlarımızın, hayvansever dostlarımızın zor günler yaşadığı şu günlerde özveri ile evcil dostlarımıza sağlık hizmeti vermeye çalışan, onların hayatlarını kurtarmak için fedakârca gece - gündüz demeden mücadele eden bir kadın klinisyen meslektaşımız tekme tokat dövülerek feci şekilde darp edilmiştir. Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Ülkemizin dört bir yanında, zor koşullarda çalışan sadece hayvan sağlığı değil, insan sağlığı için de vazgeçilmez görevleri icra eden binlerce meslektaşlarımız benzer saldırılarla her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar.

Haberin Devamı

‘SALDIRIYI KINIYORUZ’

Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki meslektaşlarımızın hiçbir can güvenliği yok. Bizler görevimizin kutsallığının ve öneminin farkındayız. veteriner hekimler olarak, evcil dostlarımızın, hastalarımızın sağlığı kadar toplumun da sağlığını korumanın bizim görevimiz olduğu bilincindeyiz. Her ne kadar tehdit ve saldırı altında olursak olalım bizler her zaman görevimizin başında olacağız. Bilimselliğimizden, değerlerimizden ve hekim kimliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Artık yeter. En kısa zamanda veteriner hekimlere yapılan saldırıları önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve sağlık çalışanı olan veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasasına derhal dahil edilmelidir.”