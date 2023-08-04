Veterinere 'kedimin ölümünden sen sorumlusun' dayağı

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Ankara Çankaya’da A.K. adlı kadın erken doğum yapan kedisi ‘Victoria’yı enfeksiyon kaptığı için Ceren Eroğlu’nun sahibi olduğu veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği geçen salı 4 arkadaşıyla basıp veteriner hekim Ceren Eroğlu’na saldırdı. A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eroğlu’nun şikâyeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





‘ŞOK İÇERİSİNDEYİM’

Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapmasının ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi. Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu: “Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Şikâyetçi olduk ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı. Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hâlâ şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz.”