Veteriner kliniğinde ihmal iddiası! Pişkin sözler: Sana üç gün içinde yeni kedi verelim

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Gurbet Altıparmak daha önce balkondan düşmesi sebebiyle bacağına platin takılan 7 aylık British Shorthair cinsi Zeus isimli erkek kedisinin tedavisi için 7 Kasım’da Florya’da bulunan bir veteriner kliniğine gitti. Klinikte kediye daha önce uygulanan platinin çıkarılacağı, bunun yanı sıra; kedinin bir dişine de işlem uygulanacağı söylendi. Veterinerdeki işlemler sonrası kedisini alarak öğle saatlerinde evine götüren Altıparmak, kedisinin evde durumunun kötüye gitmesi üzerine akşam saatlerinde tekrar aynı veteriner kliniğine başvurdu. Altıparmak’ın kedisi tedavi altında kaldığı veteriner kliniğinde öldü. Altıparmak’ın iddiasına göre ölen kedisini teslim almak istediğinde; veteriner hekim E.D, ‘kediniz tıbbi atığa gidecek’ şeklinde yanıt vererek, kedinin cansız bedenini teslim etmedi.

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Altıparmak, gece geç saatlerde çağrıldığını belirttiği klinikten kedisini alamadan ayrıldı. Sabah saatlerinde, bu kez polis ekiplerine başvurarak, ekipler eşliğinde veteriner kliniğine giden kadın, kedisini teslim alarak ihmal ihtimali dolayısıyla İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’ya otopsi (nekropsi) yapılması için başvurdu. Gurbet Altıparmak; kendisine kedisini teslim etmeyen veterinerin ayrıca; ölen kedisi yerine yeni bir kedi teslim etmeyi, önce tıbbi atığa gidecek dediği kedinin bedeni için, mezar yaptırmayı teklif ettiğini belirtti. Altıparmak, yaklaşık 15 gün sürecek otpsi sonuçlarını takiben klinikten ve veteriner hekimden şikayetçi olacağını, olayda ihmal olduğunu düşündüğünü aktardı. Öte yandan, aynı veteriner kliniğinin geçen sene çalışanlarından birinin, bir köpeğe uyguladığı şiddet görüntüleriyle gündeme geldiği öğrenildi. İddiaların yöneltildiği veteriner E.D, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek iddiaları kabul etmedi. Kedinin veterinerdeki son görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SANA ÜÇ GÜN İÇİNDE YENİ KEDİ VERELİM"

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Olayı anlatan Gurbet Altıparmak, "Kedim üç ay önce balkondan düşmüştü, arkadaş tavsiyesiyle veterinere götürdüm. Ayağına platin takıldı, 10 gün yoğun bakımda yattı, iyileşti. Daha sonra veterinere götürdüğümde, veteriner platinin çıkması gerektiğini söyledi. Dün saat 16.00 sularında ameliyata girdi. Ben kısırlaştırma da istiyordum, ne zaman olabileceğini söylediğimde onu da yapabiliriz dendi. 1 yaşında olması gerekmez mi dediğimde, sıkıntı olmaz dendi. Toplamda 1 saat sürdü ameliyat, çıkınca taburcu ettiler, kendine tam gelememişti, afallıyordu. Antibiyotik iğne de verdiler. Eve gittiğimizde kan kusmaya başladı, ciddi bir şekilde yüzü şişti. Hemen veterinere söyledim, pansuman için geri götürdüm. Pansumanı için tekrar bayıltacaklardı, kabul etmedim kaldıramaz dedim, ciddi solunum sıkıntısı vardı. Yoğun bakıma aldılar hava da verdiler. Orası 00.00’da kapanıyordu ben 21.00’de götürmüştüm, gelin 00.00’da alın dediler, bana videolarını vesaire de atıyorlardı ama anlamıştım can çekişiyordu hayvan. Beni 23.00 gibi arayıp sakinleştirmeye çalıştılar, amatörceydi fişi çekilir ya hani, arkadan sesler geliyordu anlamıştım. Gittiğimde pişkin pişkin bana ‘Ben sana üç gün içinde yeni kedi vereceğim hatta ismini Thor koyarsın’ dedi" şeklinde konuştu.

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“SEN DAHA İYİSİNE LAYIKSIN"

Altıparmak, "Ben kedimin cenazesini almak istedim veremeyiz dediler, ‘Tıbbi atık olarak gireceğim’ dedi, ben kabul etmiyorum, buna hakkınız yok, mezarı olsun istiyorum dedim. Söz veriyorum mezarı da olacak dedi. Bana bu işi 15 yıldır yaptığını söyledi, içim acıyor, kimsenin oraya gitmesini istemiyorum. Bakın bir de onlara söyledim, bir ihmal varsa söyleyin, en azından içim soğusun, doğruyu söyleyin şikayetçi dahi olmayacağım dedim. Beni salak yerine koymayın diyerek bir büyüklük yaptım. Sapasağlam götürdüm ölüsünü aldım. İlk ameliyat olduğunda 27 bin TL ödemiştim, dünkü işlemlerine de 11 bin TL ödedim. Ben üç gün içinde kedi getiricem sen daha iyilerine layıksın dedi, ben yeni kedi istemiyordum, ben kendi kedimi istiyordum. Tıbbi atık olmasını kabul etmedim. Sabah polis eşliğinde gidince mecbur vermek zorunda kaldılar. Aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya getirdim, burada otopsi yapılacak. Bir kılıf uyduracaklardı, vermeyeceklerdi kedimi" ifadelerini kullandı.

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