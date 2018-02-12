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Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Öğle arası/molası saat kaçta, Cumartesi günü açık mı? İşte Vergi Dairesi çalışma saatleri 2025...

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#Gelir İdaresi Başkanlığı#Vergi Dairesi#Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor Öğle arası/molası saat kaçta, Cumartesi günü açık mı İşte Vergi Dairesi çalışma saatleri 2025...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 10:11

Vergi Dairesi çalışma saatleri kurumda işlem gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi tatillerde kapalı olan Vergi Dairesi, her gün aynı saatte açılıp aynı saatte kapanıyor. Hemen belirtelim ki vergi dairesi çalışma saatleri bulunduğu ile ve ilçeye göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle gideceğiniz vergi dairesini önceden aramanız daha faydalı olacaktır. Peki, Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı? İşte, Vergi Dairesi çalışma saatleri 2025...

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Tüm Türkiye için kademeli normalleşme süreci başlarken, çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında Vergi Dairesi yer alıyor. Vergi Dairesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizde Vergi Dairesi çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. 

VERGİ DAİRESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Vergi dairesi çalışma saatleri ile ve ilçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı vergi daireleri ise 09:00'da açılıyor ve 17:00'da kapanıyor. Bu nedenle gitmeden önce ilgili vergi dairesini aramanız gerekmektedir. 

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VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30 -17:30

Öğle arası: 12:30-13:30

Hafta sonu: Hizmet vermemektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor Öğle arası/molası saat kaçta, Cumartesi günü açık mı İşte Vergi Dairesi çalışma saatleri 2025...

İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri aynı zamanda Tahsil Dairesi'dir.

Günümüzde vergi dairelerinin birleştirilerek; her ilde tek bir vergi dairesi oluşturulması planlanmıştır. Bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Tek vergi dairesi uygulamasında pilot bölge olarak Eskişehir belirlenmiştir.

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Vergi Dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor Öğle arası/molası saat kaçta, Cumartesi günü açık mı İşte Vergi Dairesi çalışma saatleri 2025...

 

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