Vekiller kayÄ±t yaptÄ±rÄ±yor: Mazbataya eli boÅŸ gelmediler

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TBMM Åžeref HolÃ¼â€™ndeki kayÄ±t iÅŸlemi iÃ§in dÃ¼n de Adalet BakanÄ± ve AK Parti ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Bekir BozdaÄŸ, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÃ¼l, Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili ve Ä°zmir Milletvekili MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlu, YeÅŸil Sol Parti Ä°stanbul Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, YeÅŸil Sol Parti EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡iÄŸdem KÄ±lÄ±Ã§gÃ¼n UÃ§arâ€™Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da vekil baÅŸvurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÃ¼l, eÅŸi Ä°lknur ve oÄŸlu Ali Hamza ile geldiÄŸi Meclisâ€™te baklava ikram etti.

Milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±ran vekiller Meclis gÃ¶revlileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶relerinin Ã¼rÃ¼nlerini de ikram ediyorlar.

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AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Fevzi Birdibek, bal ve kavurma ikram etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÃ¼l, oÄŸlu Ali Hamza GÃ¼l ile birlikte basÄ±n mensuplarÄ±na ve gÃ¶revlilere Gaziantep baklavasÄ± ikram ederken, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Fevzi Berdibek bal ve kavurma, CHP listesinden seÃ§ilen Ä°Ã§el Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de cezerye ikram etti.

GÄ°RESUNâ€™UN Ä°LK KADIN VEKÄ°LÄ°

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Milletvekili seÃ§imlerinde Giresun tarihinde ilk kez bir kadÄ±n vekil seÃ§ti. MazbatasÄ±nÄ± alan CHP Milletvekili Elvan IÅŸÄ±k GezmiÅŸ, dÃ¼n TBMMâ€™de kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±rken Meclis personeli ve basÄ±n mensuplarÄ±na fÄ±ndÄ±k ikram etti.