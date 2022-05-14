Van'da tarlada 57 kaçak göçmen yakalandı

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Uysal Mahallesi'nde, organizatörlerin tarlaya kaçak göçmen bıraktığı ihbarını aldı. Bölgeye jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin tarla ve çevresinde yaptığı aramada 2'si kadın, 1'i çocuk 57 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri araçla getirip tarlada bırakan 2 organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtilirken, soruşturma devam ediyor.