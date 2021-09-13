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Gündem
Orhan AŞAN/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Van'da 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı

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Van'da 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı

Van'da düzenlenen peş peşe operasyonlarda 6 günde 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmen ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

Vanda 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı

Yetkililer, kaçak göçmenlerin taşındığı 9 araca el koydu, ayrıca 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Vanda 299 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı

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