Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

#VAN#Düzensiz Göçmen#İran
Van Valiliğinden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

Van Valiliği, 3 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin Twitter'da geçen yıl paylaşıldığını ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Van Valiliği, Türkiye'ye kaçak giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı sosyal medya hesaplarından 3 Mayıs'ta paylaşılan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin, 4 Mayıs 2021'de '@rusentakva' isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve İran topraklarında çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız, Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

Haberin Devamı

"2022'DE ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞAN 37 BİN 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİ"

Güvenlik birimleri tarafından 2022 yılı içinde illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan toplam 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan Organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Nitekim defaatle ifade edildiği gibi illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri devam etmektedir" denildi.

Gözden Kaçmasın

Athenaya ihanet Side antik kentine bar açtılarAthena'ya ihanet! Side antik kentine bar açtılarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dünyayı ayağa kaldıran iddia Putin savaş esirlerini Kızıl Meydanda yürütebilir...Dünyayı ayağa kaldıran iddia! Putin savaş esirlerini Kızıl Meydan'da yürütebilir...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN#Düzensiz Göçmen#İran

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı