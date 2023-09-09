Valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden okulların açılmasıyla ilgili açıklama

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İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25.243.334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181 bin 831 öğretmenin görev yapacağı İstanbul'da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle;

- Kreş : 176.580

- Anaokulu : 195.392

- İlkokul : 951.569

- Ortaokul : 837.056

- Lise : 761.499

KANTİN VE YEMEKHANELERDE ÜÇLÜ DENETİM

İstanbul genelinde 3.135 okul kantini, 4.055 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7.210 işletme faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

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Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor. Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

KANTİN VE YEMEKHANELERİ OKUL MÜDÜRLERİ DE DENETLEYECEK

Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacak. Bu komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek, çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.

İSTANBUL POLİSİ ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1.182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.

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MOBİL OKUL TİMLERİ GÖREV BAŞINDA

Sivil ve resmi denetimlerin yanı sıra M.O.T. (Mobil Okul Timleri) ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında sahada olmaya devam edecek. Bu ekipler okul yöneticileri ile iletişim halinde olarak okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak. M. O. T. Ekipleri, yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacak.

İstanbul Emniyeti, Çocuk - Asayiş - Trafik - Önleyici- Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile M.O.T. ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimleriyle okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yaparak okul çevrelerinin de güvenliğini sağlayacak.

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JANDARMA 148 TİMLE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

İl jandarma Komutanlığı, görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için 412 personelden oluşan 148 tim oluşturdu. Asayiş, Trafik ve KOM ekipleri, düzenli olarak yapacağı denetimlerle jandarma bölgesindeki okulların güvenliğini sağlayacak.

06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise pazartesi 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını açıkladı. İBB'den yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

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İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ÖNCELİK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

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İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

ZABITALAR OKULLARDA GÖREV ALACAK 101 ekipten oluşan 245 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR BİTİRİLECEK

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlara da okul öncesi devam eden çalışmaların bitirilmesi talimatı verildi. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nde Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Trafik Şube Müdürlüğü çocukların trafik farkındalığını arttırmak için okul çevrelerindeki trafik ışıklarında artık çocuk sesi kullanılacak. Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde yaya trafiğini ön plana koyan İBB yaya butonlarında yeni seslendirmeleri çocuklara özel hazırladı.

OKULLARA BİSİKLET PARK YERİ YAPILDI

Ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından 'Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı' çerçevesinde 30 okulda 217 adet bisiklet park demiri uygulaması yapıldı.

TEKNİK TEDBİRLER

Öte yandan, sinyal direklerine bir hafta süreli Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhasının asılmasına başlandı. İnternet, Mobil Platformlar, Değişken Mesaj Sistemleri'nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapılacak. Trafik akışına olumsuz etki etmemesi için, saha ekiplerinin uygun saatte saha çalışmalarına başlaması sağlanacak. Trafik Şube Müdürlüğü 2023 yılı başlangıcından itibaren okullar açılıncaya kadar gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri tamamlanacak. 1652 yerde Periyodik bakım, 4 bin 323 yerde ise onarım çalışması yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce gerekli görülen bölgelerde, özellikle okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımını tamamlanacak. Bu kapsamda Anadolu Yakası'nda 4 bin 502 bakım, onarım ve imalat çalışması yapılırken bu sayı Avrupa Yakası için 4 bin 502 oldu. Okullar açılana kadar 128 okulda, Güvenli Okul Bölgesi çalışması tamamlanmış olacak.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE DE EĞİTİM VERİLİYOR

İBB Ulaşım Akademisi kapsamında okul servis şoförleri için eğitimler düzenleniyor. 2022-2023 eğitim - öğretim dönemi içinde verilen eğitimlerde; İstanbul yol ağı, toplu ulaşım mevzuatı, ilk yardım, çocuklar ile iletişim, farkındalık ve empati, kişisel ve mesleki gelişim konusunda bilgiler verildi. Eğitimlere 2023-2024 döneminde de devam edilecektir