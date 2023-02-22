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Vali Yerlikaya: İstanbul'da bin 223 okul güçlendirildi

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#Okul#Deprem#Ali Yerlikaya
Vali Yerlikaya: İstanbulda bin 223 okul güçlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 08:36

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1999 öncesinde inşa edilen okullara ilişkin, ''İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." bilgisini verdi.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5 bin 202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek. Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi, 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi. Sonuç olarak, İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."

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#Okul#Deprem#Ali Yerlikaya

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