Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı

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İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, makamında öğrencileri ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Salih Kendir, Öğretmen Aysun Afacan, Beşiktaş İlkokulu öğrencilerinin katıldığı ziyarette temsili İstanbul Valisi İskenderun’dan gelen 2. sınıf öğrencisi Deniz Pera Bağlan oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyarette bir süre öğrencilerle sohbet ederek; bayramlarını kutladı.

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Vali Yerlikaya, program sonrası yaptığı değerlendirmede “23 Nisan bayram coşkumuz devam ediyor. Bugün Beşiktaş İlkokulu öğrencilerimizi misafir ettik; yeni İstanbul Valimiz ise İskenderun’dan gelen depremzede kızımız Deniz Pera Bağlan oldu. Çocuklarımız yaşama sevincimiz.” İfadelerini kullandı.