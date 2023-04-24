Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#Ali Yerlikaya#23 Nisan
Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:01

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında temsili İstanbul Valisi İskenderun’dan gelen depremzede Deniz Pera Bağlan oldu.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, makamında öğrencileri ağırladı.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Salih Kendir, Öğretmen Aysun Afacan, Beşiktaş İlkokulu öğrencilerinin katıldığı ziyarette temsili İstanbul Valisi İskenderun’dan gelen 2. sınıf öğrencisi Deniz Pera Bağlan oldu.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyarette bir süre öğrencilerle sohbet ederek; bayramlarını kutladı.

Haberin Devamı

Vali Yerlikaya, program sonrası yaptığı değerlendirmede “23 Nisan bayram coşkumuz devam ediyor. Bugün Beşiktaş İlkokulu öğrencilerimizi misafir ettik; yeni İstanbul Valimiz ise İskenderun’dan gelen depremzede kızımız Deniz Pera Bağlan oldu. Çocuklarımız yaşama sevincimiz.” İfadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan’da makamını depremzede Deniz’e bıraktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#Ali Yerlikaya#23 Nisan

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault